Rescatan a un orangután que inhaló humo de los incendios que asolan la isla de Borneo

El orangután, un macho adulto, fue encontrado "débil" el domingo, cuando un equipo de rescate compuesto por personal del Ministerio de Silvicultura y de la ONG Fundación Alianza Indonesia para Iniciativas de Rehabilitación (Yiari) lo evacuó tras recibir un aviso sobre su presencia en la zona, informó este lunes el Gobierno indonesio.

Durante la operación, el equipo detectó que la zona boscosa alrededor de la plantación donde se localizó al orangután estaba en llamas y determinó que su estado se debía "a la exposición al humo y la deshidratación", afirmó el Ministerio de Silvicultura en un comunicado.

Tras sedar al animal y evaluar su condición, este fue trasladado a un centro de rehabilitación, donde permanece en observación y recibe tratamiento.

Las imágenes del rescate muestran al orangután tendido en el suelo mientras miembros de la mencionada ONG lo examinaban y tratan, le administrabaon oxígeno y medicamentos para paliar los efectos de la inhalación de humo y le limpiaban la boca.

Las autoridades indonesias sancionaron la semana pasada a seis empresas por incendios en terrenos bajo su gestión en Borneo -isla compartida por Indonesia, Malasia y Brunéi que alberga una importante población de orangutanes- tras amenazar con revocar permisos a compañías vinculadas a los fuegos agrícolas que se extienden por el archipiélago.

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En muchas plantaciones de Indonesia, el mayor productor del mundo de aceite de palma, se utiliza habitualmente la quema agrícola para preparar cosechas y, aunque los incendios pueden llegar a extinguirse, las brasas pueden permanecer durante meses en terrenos llamados turberas, especialmente en temporada seca.

El humo provocado por estos incendios afecta a países vecinos, sobre todo a Malasia, donde algunas ciudades registran un fuerte deterioro de la calidad del aire.

El Ministerio de Transporte indonesio ha concedido 35 licencias especiales a aeronaves extranjeras -sin especificar a qué países pertenecen- para ayudar a extinguir incendios forestales y agrícolas activos en el país.

Indonesia, la principal economía del Sudeste Asiático, registró 546 incendios forestales en 2025, mientras que entre enero y agosto de este año ya acumula 375 fuegos, de acuerdo con la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres.