Suecia cierra la compra de cuatro fragatas francesas y estrecha la cooperación en defensa

El grupo estatal francés Naval Group se ha comprometido a entregar entre 2030 y 2033 cuatro fragatas de defensa e intervención (FDI), en un contrato del que las autoridades suecas no han dado cifras, aunque según el Elíseo asciende a 4.300 millones de euros.

Los ministros de Defensa de Suecia, Pål Jonson, y Francia, Catherine Vautrin, firmaron además un acuerdo marco para establecer una plataforma de cooperación a largo plazo en defensa, que incluye aspectos operativos, materiales y de desarrollo industrial.

"Es una inversión real en la seguridad marítima sueca y que contribuye además a mejorar las capacidades de la OTAN", dijo en la ceremonia Kristersson, que resaltó que Europa debe asumir una mayor "responsabilidad" en su propia defensa.

Macron habló de "cooperación histórica" entre los dos países y coincidió en destacar que el acuerdo "mejora la base industrial en defensa europea".

Tras el acto, el presidente francés se trasladó al Palacio Real para ser recibido en audiencia por el rey Carlos XVI Gustavo.

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El Gobierno sueco anunció en mayo pasado que Naval Group había sido elegida para construir las nuevas fragatas FDI, un contrato por el que también competía la española Navantia.

Suecia justificó la elección porque Naval Group tiene ya un diseño en producción que aceleraría la entrega, así como la posibilidad de compartir costes con Francia y con Grecia, que firmó un contrato con Naval Group en 2022.

Este país nórdico ha reforzado en los últimos años sus capacidades militares, especialmente desde el inicio de la guerra en Ucrania y su adhesión a la OTAN en marzo de 2024.