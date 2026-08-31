Trump defiende los centros de datos en EEUU y dice que oponerse a ellos beneficia a China

"La única razón por la que las comunidades de todo Estados Unidos no deberían querer centros de datos es que quieran terminar siendo atrasadas y pobres. Si quieren tener éxito y ser ricas, con impuestos mucho más bajos y empleos por todas partes, que dejen reinar a los centros de datos", escribió en Truth Social.

Trump, quien ha promovido la construcción de centros de datos frente a quienes denuncian los efectos negativos para el clima y el bolsillo de los estadounidenses, insistió en que "la buena noticia es que hay muchos otros lugares" que sí quieren albergar estas instalaciones.

"Si matamos a la gallina de los huevos de oro, solo ustedes mismos tendrán la culpa. China no podría estar más contenta con este movimiento contra los centros de datos. De hecho, ¡no pueden creer que esté ocurriendo!", alertó.

En Estados Unidos hay alrededor de 4.000 centros de datos, y al menos 75 más que están proyectados se han visto afectados en el primer trimestre de 2026 por frenos o moratorias locales.

Los cinco gigantes tecnológicos, Amazon, Microsoft, Google, Meta y Oracle prevén invertir más de 750.000 millones de dólares en ellos en 2026, el mayor incremento de la inversión de capital en un solo sector en décadas.

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Estas instalaciones concentran miles de servidores para procesar, guardar y distribuir grandes volúmenes de información para servicios en la nube y sostienen la creciente infraestructura de la inteligencia artificial.

Para realizar sus funciones consumen cada vez más energía y dependen de la refrigeración constante, por lo que demandan una gran cantidad de agua y electricidad. Al costo ambiental, se une la preocupación de muchos ciudadanos por el encarecimiento de sus facturas.

Más del 70% de los estadounidenses se opone a la construcción de estas instalaciones en sus pueblos o ciudades, un porcentaje mayor que el que rechaza una central nuclear, según una encuesta reciente de Gallup.

El rechazo a los centros de datos se ha extendido a ambos lados del espectro político estadounidense, a pesar de la posición favorable de la Casa Blanca.

Primero fueron los demócratas, aunque ya legisladores y autoridades republicanas se han sumado a la estrategia de pedir limitaciones o moratorias para frenar su crecimiento, un tema que cobra relevancia a poco más de dos meses de las elecciones por las que se renovará la Cámara de Representantes y un tercio del Senado de EE.UU.