Trump dice que depende de Caracas decidir si Venezuela permanece o no en la OPEP

"No lo sé, eso depende de ellos. Eso va a ser una decisión suya", respondió Trump al ser preguntado por medios si -después de anunciarse el viernes el acuerdo para que empresas estadounidenses accedan a unos 65.000 barriles de las reservas venezolanas- Caracas, uno de los cinco miembros fundadores de la OPEP, debería seguir perteneciendo a la organización.

"Tenemos una gran relación con Venezuela. En cierto sentido, formamos un equipo: extraemos millones y millones de barriles de petróleo que se envían a Houston, a Luisiana y a muchos otros lugares de Estados Unidos y de todo el mundo; estamos ganando una fortuna, y ellos también", explicó el mandatarip con respecto al mencionado acuerdo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, detalló el sábado que el acuerdo supondrá una producción de 1,5 millones de barriles diarios, tendrá una vigencia de veinticinco años y prevé el desarrollo de diecisiete campos estratégicos, con "un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo".

Rodríguez agregó que este proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco -una zona que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados ubicada en el este y centro-este del país-, con regalías mínimas del 16 % e impuestos sobre la renta del 34 %, lo que, consideró, permitirá apalancar la recuperación económica de Venezuela.

Por su parte, Trump ha asegurado que el acuerdo permitirá abaratar la gasolina en EE.UU., un problema que su Administración ha tenido que encarar tras iniciar la guerra contra Irán, porque el crudo procedente de Venezuela rellenará las reservas estratégicas estadounidenses, que se han reducido casi a la mitad en los últimos meses debido al cierre del estratégico estrecho de Ormuz.

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"Va a ir rápido, mucho más rápido de lo que predicen los analistas, que hablan de dos o tres años. Incluso si fueran dos años, ese es un periodo de tiempo breve", respondió Trump al ser preguntado por los argumentos de la mayoría de expertos, que apuntan que el flujo de crudo venezolano tardará en sentirse en suelo estadounidense.

Desde que Estados Unidos depuso y capturó en enero pasado al presidente venezolano Nicolás Maduro, Washington ha tutelado al Gobierno dirigido ahora por Rodríguez y ha restablecido las relaciones diplomáticas con Caracas.