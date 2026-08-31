Trump sugiere que podría retirar su apoyo a la soberanía británica de las islas Malvinas

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", respondió Trump a la prensa en el Despacho Oval al ser preguntado sobre este asunto.

Las declaraciones de Trump se producen después de que medios británicos publicaran que su Administración estaría considerando retirar su apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas para presionar a Londres a aumentar su gasto en defensa.

Según el diario londinense The Telegraph, esta propuesta figura entre la lista de medidas que está elaborando el Pentágono como coacción para alcanzar el compromiso de gasto del 5 % en la OTAN.

Aunque la postura oficial de Estados Unidos sobre las Malvinas es de neutralidad y no respalda explícitamente la soberanía británica, sí que reconoce la administración 'de facto' que Londres ejerce sobre el archipiélago.

La pugna histórica entre Argentina y el Reino Unido derivó en un conflicto armado entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que concluyó con la rendición del país suramericano y la muerte de 649 argentinos, 255 británicos y tres malvinenses.

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Desde entonces, el Reino Unido ha rechazado los reclamos argentinos sobre las islas, pese a los reiterados llamados al diálogo de Naciones Unidas, que considera que las Malvinas son uno de los territorios "pendientes de descolonización".

En marzo de 2013, las cerca de 3.000 personas que viven en las Malvinas apoyaron en un referéndum, con más del 99 %, seguir como territorio británico.