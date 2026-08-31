Una anciana fallecida y 100 hectáreas de vegetación consumidas por incendio en sur de Perú

La municipalidad provincial de Puno coordina con los bomberos, la Dirección Desconcentrada Puno y pobladores locales para ejecutar las labores de control y extinción del fuego, que permanece activo, indicó el COEN de Defensa Civil en su cuenta de la red social X.

Los familiares de la fallecida, de 80 años, exigieron la presencia del fiscal de turno para proceder con el levantamiento del cadáver, en tanto que la Policía Nacional del Perú permanece en la zona.

Asimismo, los pobladores reportaron animales muertos y otros agonizando a causa del incendio; además de la destrucción de extensas áreas de pastizales, según informó la agencia estatal Andina.

El incendio en Totorani se desató a consecuencia de un incendio forestal en los distritos de Tiquillaca y Paucarcolla, donde los efectos de la Unidad Básica Operativa (UBO) Puno Nº 42, el personal municipal y pobladores lograron controlar el fuego y trabajan en su extinción total.

En esos distritos se reportó 10 hectáreas de vegetación destruida.

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El COEN reportó el sábado último un incendio forestal en la comunidad Chingarani, sector Pampa Lequene, del distrito Tiquillaca, que se mantuvo activo debido a vientos fuertes.

En el lugar permanecen personal de la municipalidad distrital, agentes de la comisaría local y pobladores de la zona, tras reportarse 15 hectáreas de vegetación consumida.

La región andina de Puno, así como Cusco, Apurímac, Arequipa, Pasco y Áncash, entre otras, han reportado incendios forestales en los últimos días, avivados por el incremento de la temperatura ambiental y de los vientos, como consecuencia del fenómeno climatológico El Niño que tiene un pronóstico de fuerte a muy fuerte en los próximos meses, y que en la costa norte y central puede traer lluvias torrenciales.