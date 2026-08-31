Uruguay facilitará vacunas contra la tristeza parasitaria, que causa pérdidas millonarias

"Vamos a entregar a través de los servicios ganaderos la hemovacuna. Es una vacuna que previene la enfermedad por la cual mueren los animales. No es contra la garrapata, sino contra la enfermedad que puede transmitir la garrapata", explicó a la prensa el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca uruguayo, Alfredo Fratti.

En ese sentido, detalló que los primeros beneficiados serán los productores ganaderos inscriptos en el Instituto Nacional de Colonización y en Procría, un programa de innovación para una ganadería de cría sostenible.

"Vamos a ampliar la producción y además el Ministerio ha adquirido de un laboratorio particular vacunas para poder atender la demanda que supera la capacidad del Ministerio", puntualizó Fratti, quien añadió que las vacunas se aplicarán en septiembre y octubre.

La tristeza parasitaria es una de las principales causas de muerte de bovinos en Uruguay, detalló la cartera.

Añadió que las pérdidas económicas que surgen del mencionado complejo de enfermedades no son causadas solamente por la muerte del ganado, sino también por la disminución de la producción de carne y leche y por los abortos que causa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, detalló que es causada por parásitos microscópicos que se encuentran dentro de los glóbulos rojos y puntualizó que las muertes están relacionadas con la edad de los animales.

"Estas enfermedades son de alta mortalidad en bovinos mayores a dos años, moderada en animales de sobreaño y leve en terneros", explicó.