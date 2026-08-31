Wall Street cierra en rojo pero acumula ganancias en agosto por el impulso tecnológico

Al término de la sesión, el principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió un 0,7 %, hasta los 53.185 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 0,33 %, hasta los 7.686 enteros; y el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,12 %, hasta las 26.370 unidades.

Las pérdidas de hoy se produjeron después de que el precio del petróleo superara los 86 dólares el barril ante la expectativa de una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán, que reanudaron los ataques cruzados la noche del domingo al lunes.

Sin embargo, la Bolsa de Nueva York despidió el octavo mes del año con mejores resultados que el anterior. Mientras que el Dow Jones de Industriales se mantuvo casi plano, el S&P 500 ganó un 1,13 % y el Nasdaq un 1,76 %.

Los analistas señalaban que, dejando aparte las tensiones geopolíticas, ha destacado el desarrollo del sector tecnológico, especialmente en los sectores involucrados en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

El valor de Nvidia, fabricante de chips estadounidense líder en IA, creció un 9,57 % en los últimos 30 días. Entre otras razones, por la presentación de unas cuentas con un aumento de su beneficio neto en el segundo trimestre de su ejercicio 2027, en un 126 % interanual.

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Por su parte, las acciones de Microsoft y Micron subieron en agosto un 9,75 y un 14,8 %, respectivamente.

Más allá del sector tecnológico, otra compañía al alza este mes ha sido Moderna, que anunció unos resultados prometedores de un ensayo en fase avanzada de una terapia para el melanoma. Las acciones de la biotecnológica subieron hasta los 140 dólares al cierre de la sesión, un 156 % más que hace un mes.

También subieron con fuerza Palantir (51 %), Salesforce (50 %) o Paramount Skydance (37 %).

Además de la guerra en Oriente Medio, el temor a la subida de los tipos de interés ha corto plazo ha marcado los movimientos de los inversores del parqué neoyorquino.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, mostró en el simposio de Jackson Hole preocupación por la persistente inflación en EE.UU., aumentando las expectativas de una subida de los tipos en la reunión de septiembre.

En otros mercados, hoy el oro se devaluaba un 0,75 %, hasta 4.495 dólares la onza, y la plata un 0,81 %, hasta 67,24 dólares.

Sin embargo, ambas se revalorizaron el cómputo mensual más de un 9 y un 15 %, respectivamente.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años ganó 3,2 puntos básicos, hasta el 4,749 %, un 1,5 % más que hace un mes.

El rendimiento al título de 30 años terminaba hoy 5,25 % tras superar a mitad de mes el 5,31 %, su máximo en casi dos décadas, lo que propició que el Gobierno de EE.UU. anunciara unas mayores recompras de deuda pública.