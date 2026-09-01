A 4 años del atentado a Cristina Fernández, reclaman investigar a autores intelectuales

"Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales", afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales líderes opositores, Axel Kicillof, en un mensaje publicado en la red social X.

El intento de asesinato contra Cristina Fernández ocurrió el 1 de septiembre de 2022 frente a su domicilio en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, cuando saludaba a seguidores que se concentraban en la zona.

La Justicia argentina solo condenó a dos personas por el atentado. En octubre de 2025, el brasileño Fernando Sabag Montiel, autor material del ataque, recibió 10 años de prisión por tentativa de homicidio agravado, mientras que su pareja, Brenda Uliarte, fue sentenciada a ocho años como partícipe necesaria. Hubo un tercer acusado, Nicolás Carrizo, que fue absuelto.

El gobernador, además, señaló que Fernández continúa "injustamente detenida" desde junio de 2025, tras ser hallada culpable en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos de Gobierno y el de su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007)

Kicillof consideró que su prisión domiciliaria y la falta de esclarecimiento del atentado son "dos caras de una misma moneda".

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"Es un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo", afirmó el gobernador.

En paralelo, una veintena de referentes del peronismo, el radicalismo y otras fuerzas políticas difundieron una declaración conjunta titulada 'La democracia no admite la eliminación del adversario', en la que reclamaron "nunca más la violencia política".

Entre los firmantes figuran el jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans; el exministro de Economía y último candidato a presidente por el peronismo, Sergio Massa; el diputado Miguel Ángel Pichetto; el exembajador ante España, Ricardo Alfonsín; el dirigente radical Federico Storani; y los dirigentes Juan Grabois, Martín Sabbatella, Guillermo Moreno, Leopoldo Moreau y Carlos Heller.

En el documento advirtieron que el atentado contra Fernández no puede ser considerado "un episodio aislado" y lo vincularon con un contexto marcado por "discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política".

En paralelo, agrupaciones peronistas convocaron a una concentración este martes por la tarde frente a la vivienda de Fernández, en San José 1111, en Buenos AIres, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.