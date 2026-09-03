Amnistía denuncia que Israel intensifica la anexión de Cisjordania confiscando tierras

En un comunicado, la ONG destaca la incautación este julio, mediante al menos 15 órdenes del Ejército israelí, de unas 20 hectáreas de territorio palestino en la gobernación de Yenín, extremo norte de Cisjordania.

Dicha incautación se produce en el área A de Cisjordania, sobre la que, según los Acuerdos de Oslo firmados en los años 90, tiene competencia exclusiva -civil y militar- la Autoridad Palestina.

La finalidad de la incautación de las tierras, explica Amnistía, es unir los asentamientos israelíes -ilegales según el derecho internacional- de Emek Dotan y Noa, que están entre los 34 nuevos asentamientos cuya creación fue aprobada por el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu a principios de este año.

"Estas últimas órdenes de confiscación en la Zona A demuestran cómo Israel está expandiendo descaradamente su agenda de anexión a áreas que han estado bajo el control de las autoridades palestinas desde los Acuerdos de Oslo", declara en la nota Heba Morayef, directora para Oriente Medio de Amnistía.

Por ello, pide a los gobiernos con estrechas relaciones con Israel que presionen al país hebreo para que revoque estas órdenes de confiscación de tierras.

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Según la responsable de Amnistía, al construir nuevas carreteras que conectan los asentamientos entre sí, "Israel está dividiendo la gobernación de Yenín en cantones aislados, socavando la integridad geográfica y económica de la zona y desintegrando las comunidades palestinas".

La oficina del gobernador de Yenín informó a Amnistía de que la aplicación de las órdenes de confiscación ya ha comenzado, y de que tendrán repercusiones económicas negativas para cientos de familias, que se verán privadas de sus medios de subsistencia, incluidas tierras agrícolas y olivares, cuando se acerca la temporada de cosecha de aceitunas.

Amnistía cita en su nota a la ONG israelí Peace Now, que afirma que esta es la primera vez desde los Acuerdos de Oslo que se emiten órdenes de confiscación militar en el área A "abiertamente con fines civiles que benefician a los colonos, en lugar de por razones de seguridad aparentes".

Y recuerda que, según el derecho internacional, una potencia ocupante -como lo es Israel en Cisjordania- no debe confiscar tierras en un territorio ocupado a menos que sea absolutamente necesario por razones militares, lo que no incluye la expansión de asentamientos ilegales.

La pasada semana, Netanyahu se felicitó de los 104 asentamientos y 160 granjas israelíes creados por gobiernos bajo su mando en Cisjordania durante la anterior y la actual Administración estadounidense de Donald Trump.

"Estáis haciendo realidad la visión de la tierra de Israel. Esta es nuestra tierra y seguirá siendo nuestra", dijo en un acto para conmemorar los "logros en materia de asentamientos en Cisjordania" celebrado en uno de estos emplazamientos ilegales.