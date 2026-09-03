Baerbock se despide: "La ONU no sobrevivirá a esta época tan fragmentada si no se reforma"

"Sin duda, la ONU no sobrevivirá en estos tiempos fragmentados y difíciles si no nos reformamos. Necesitamos menos burocracia y ser mucho más efectivos y eficientes en un mundo digitalizado", aseguró en su última rueda de prensa antes de dejar el cargo.

Baerbock pasará el relevo el próximo 8 de septiembre al bangladesí Khalilur Rahman, que tomará posesión al inicio de la 81º periodo de sesiones de la Asamblea General, durante un año.

La reforma del organismo ha sido una de las prioridades de su mandato. Según recordó, se ha conseguido cambiar las normas financieras de la ONU para adaptarse a la crisis que atraviesa, la reducción de la burocracia y los mandatos y se ha acortado el tiempo de intervención para aligerar los debates.

Sin embargo, reconoció que en el último año se ha visto un repunte de las guerras y los conflictos así como "el bloqueo en el Consejo de Seguridad sobre cuestiones de paz y seguridad".

Durante su tiempo como presidenta de la Asamblea General también ha tenido que gestionar el principio de la carrera para elegir al nuevo secretario general de la organización, que relevará a António Guterres a principio de 2027.

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"La elección que haga la ONU sobre el décimo secretario general enviará un mensaje sobre si esta organización representa verdaderamente a las personas a las que debe servir, de las cuales la mitad son mujeres y niñas", apuntó al respecto.

La alemana ha sido una de las voces que más ha impulsado la idea de que la próxima persona que lidera la organización sea una mujer. Ella ha sido la quinta en ocupar su cargo.

Preguntada por la reforma que le faltó completar, Baerbock señaló que la organización necesita un organigrama único que ayude a jerarquizar su estructura, de un modo que se pueda acabar con los altos cargos duplicados y en ocasiones obsoletos.

La presidenta saliente agradeció la colaboración con los periodistas en la que, según confirmó, ha sido su última etapa en política.

Tras casi 20 años de carrera, llegando a ser ministra de Asuntos Exteriores de Alemania (2021-2025), comenzará una nueva etapa en la Universidad de Columbia (Nueva York).