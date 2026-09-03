Bessent vincula los ataques de Ucrania a la presión alcista sobre el petróleo

Bessent se reunió esta semana con el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, durante la reunión de ministros de Finanzas del G20 celebrada en Carolina del Norte, después de que Washington invitara a Moscú a participar en el encuentro.

Al mismo tiempo, Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques con drones contra refinerías e instalaciones petroleras rusas, afectando a la capacidad de refinado y a las exportaciones de productos derivados de Rusia.

En una entrevista con Fox News, Bessent dijo que Estados Unidos atraviesa "un shock energético" en parte debido a la guerra en Ucrania, porque "Ucrania ha decidido que quiere hacer estallar activos energéticos rusos y productos refinados, por lo que eso está generando presión alcista sobre los precios a escala mundial".

Admitió que el conflicto con Irán también está contribuyendo a la subida de la energía, aunque aseguró que esa guerra "terminará".

"El conflicto con Irán terminará y los precios bajarán", dijo.

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El precio del petróleo se mantiene al alza por la escalada de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y el riesgo de nuevas interrupciones del suministro en Oriente Medio. Este jueves, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU, cerró en 91,3 dólares el barril, tras alcanzar durante la sesión su nivel más alto en seis semanas, de 93,14 dólares.

El precio medio nacional del diésel en Estados Unidos se situó esta semana en 5,599 dólares por galón (3,785 litros), según la Administración de Información Energética (EIA), unos 21 centavos por debajo del máximo histórico de 5,810 dólares alcanzado en junio de 2022.

Bessent reconoció que los precios siguen siendo "demasiado altos" para los consumidores, en un momento especialmente sensible para la Administración de Donald Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre.