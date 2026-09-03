Bolivia acumula una inflación de 3,01 % entre enero y agosto de 2026

Además, la variación de los precios a doce meses se situó en 5,02 %, según el reporte del INE.

El incremento de 1,10 % registrado en agosto se explica por el aumento del precio de la carne de pollo reportado durante la primera semana del mes pasado, "debido al retraso en el repoblamiento de las granjas avícolas, como consecuencia" de los bloqueos de carreteras ocurridos entre mayo y junio por protestas sociales, señaló el instituto.

"A partir de la segunda semana y hasta finalizar el mes, los precios mostraron una tendencia descendente, asociada principalmente a la normalización del ciclo de producción avícola", indicó el informe.

Además de la carne de pollo, los principales artículos que subieron de precio el mes pasado fueron los teléfonos móviles, los platos especiales, el almuerzo y el queso, entre otros.

Por otro lado, bajaron los precios del transporte interdepartamental en autobús, el tomate, la carne de res, la arveja y el huevo.

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La entidad indicó que la inflación de agosto también se debe al incremento de precios en las capitales departamentales y centros urbanos, con las mayores variaciones en la ciudades andinas de Oruro (1,38 %) y Potosí (1,36 %), y en cuatro municipios de la región oriental de Santa Cruz (1,25 %).

También incidieron los aumentos en siete municipios del departamento central de Cochabamba (1,19 %) y en las ciudades vecinas de La Paz y El Alto (1,12 %). Al contrario, la ciudad amazónica de Cobija, colindante con Brasil, tuvo una variación negativa de 0,04 %.

La proyección anual realizada por el Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, antes del conflicto de mayo y junio era una inflación de 14 %, después de que en 2025 la cifra llegó a un 20,4 %.

Hace dos semanas, el Banco Central de Bolivia proyectó en su 'Reporte de inflación y política monetaria. Segundo trimestre 2026' que el IPC este año llegue a 9,22 %, si bien alertó sobre riesgos internos y externos que podrían incidir en el incremento de precios.