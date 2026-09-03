Brasil afirma que faltan conversaciones para devolver trofeos de guerra a Paraguay

El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño se pronunció sobre la petición paraguaya en un mensaje en redes sociales en el que abordó la conversación que el canciller Mauro Vieira tuvo el miércoles en Montevideo con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez.

"Ramírez suscitó el asunto del Cañón Cristiano, y Mauro Vieira aseguró que no se han producido, hasta el momento, las conversaciones diplomáticas necesarias para darle un tratamiento adecuado al asunto", según el mensaje de la cancillería brasileña.

En declaraciones que ofreció tras la reunión que tuvieron en Montevideo al margen de la vigésima Reunión del Consejo de Ministros de la Aladi, Ramírez dijo que Brasil ya había recibido oficialmente la petición paraguaya y que los dos países acordaron seguir trabajando para avanzar en la búsqueda de una solución.

Agregó que, por invitación de Vieira, realizará una visita oficial a Brasilia en octubre, que aprovechará para discutir la forma de acelerar el proceso de devolución de los trofeos.

El Gobierno paraguayo reiteró su antigua reivindicación el mes pasado, luego de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en polémicas declaraciones que generaron una crisis bilateral, afirmara que Paraguay provocó la guerra al invadir Brasil.

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Diferentes Gobiernos paraguayos han pedido la devolución de las piezas de artillería y de los documentos oficiales tomados por las tropas brasileñas en el conflicto en el que Paraguay se enfrentó a la alianza conformada por Brasil, Argentina y Uruguay.

Asunción pide específicamente la devolución del llamado Cañón Cristiano, una pieza artillería de unas 11 toneladas fabricada a partir de las campanas de Paraguay durante la guerra, del Cañón Presidente López y de archivos relacionados con el conflicto.