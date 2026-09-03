Detienen en un aeropuerto de Paraguay a dos malasias que tenían 45 huevos de guacamayo

Los huevos estaban ocultos y adheridos al cuerpo de las dos mujeres y fueron detectados el miércoles durante los controles en la zona de embarque de la terminal aérea ubicada en la ciudad paraguaya de Luque (centro), indicó el Mades en un comunicado.

La Fiscalía señaló en otra nota de prensa que durante el procedimiento fueron incautados los huevos, dispositivos electrónicos, entre ellos un aparato "con características de una incubadora portátil".

Las mujeres, que tenían planeado viajar a Bangkok, capital de Tailandia, quedaron detenidas a disposición del Departamento de Judiciales Femenino, agregó el Ministerio Público.

Los 45 huevos fueron contabilizados, medidos y luego trasladados para su resguardo a un establecimiento de vida silvestre habilitado por el Mades, donde serán incubados con el propósito de determinar la especie, según la Fiscalía.

En el procedimiento participaron la Unidad Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), la Policía Nacional, agentes de seguridad aeroportuaria y otras autoridades.