Ecuador y la ONU coordinan acciones para garantizar la seguridad alimentaria ante El Niño

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó este jueves que en el espacio se acordó impulsar acciones a través de la Red Humanitaria País, un mecanismo que reúne a las agencias del sistema de Naciones Unidas y a las ONG del sector humanitario.

"El objetivo es complementar las actividades del Gobierno, articular capacidades, ampliar la cooperación internacional y reforzar la asistencia a las poblaciones más vulnerables", señaló la cartera de Estado en un comunicado.

Una de las áreas priorizadas por la red es la seguridad alimentaria, por lo que se pondrá en marcha acciones para anticipar afectaciones en el acceso, la disponibilidad y el abastecimiento de alimentos en las comunidades con mayor exposición al fenómeno.

También se realizarán actividades en las áreas de la salud, educación, alojamiento, agua, saneamiento e higiene y protección.

Según cifras de la SNGR, alrededor de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas a los efectos de El Niño en 17 de las 24 provincias de Ecuador. Actualmente se han reportado los primeros impactos en el sector de la pesca artesanal.

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Debido a la evolución de las condiciones océano-atmosféricas, el Gobierno declaró el pasado sábado la alerta roja en todo el territorio, y el presidente, Daniel Noboa, elevó a prioridad nacional el fortalecimiento de las acciones de prevención y preparación, con el objetivo, entre otros, de que se asignen presupuestos requeridos por los ministerios.