El autor del tiroteo en Mineápolis había amenazado a varios vecinos antes del ataque

Según los medios locales CBS Minnesota y KSTP, el autor del tiroteo, identificado como Carlton Neal Johnson II, vivía en el edificio Shoreline Plaza, y su procedimiento de desalojo se inició después de varios incidentes en los que amenazó a otros residentes e incluso mostró un arma de fuego dentro del edificio.

Las dos víctimas mortales civiles -identificadas este jueves como Muse Abdi Afrah, de 61 años, y Dale Henry Spry, de 63,- también vivían en el edificio. Ambos fueron tiroteados en el noveno piso, donde también residía Johnson.

El sospechoso murió posteriormente durante un intercambio de disparos con la Policía.

El tiroteo comenzó alrededor de las 16:30 hora local del miércoles (21:30 GMT) durante un intercambio de custodia de un menor entre Johnson y una mujer con la que había mantenido una relación, según CBS.

El sospechoso disparó a la mujer en una pierna antes de entrar en el edificio, donde hirió a dos trabajadores y posteriormente subió al noveno piso, según la Oficina de Aprehensión Criminal de Minesota (BCA).

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Allí disparó contra Afrah y Spry antes de enfrentarse a los agentes que habían acudido al inmueble. Johnson murió en un intercambio de disparos con la Policía, según las autoridades.

Dos de los policías que acudieron al lugar resultaron heridos por disparos y un tercer agente sufrió heridas leves. Los tres están fuera de peligro.

Según documentos judiciales citados por medios locales, Johnson había protagonizado previamente varios incidentes en el edificio. En uno de ellos, registrado en junio, mostró una pistola, aunque la Fiscalía del condado de Hennepin decidió finalmente no presentar cargos al considerar que no había pruebas suficientes.