El cuerpo del fallecido ex general Ratko Mladic, condenado por genocidio, llega a Belgrado

Según varios medios oficialistas serbios, la aeronave del Gobierno serbio que transportaba el cuerpo de Mladic aterrizó en Belgrado poco antes de las 18.00 hora local (16.00 GMT).

El funeral de Mladic, considerado por muchos en Serbia un héroe, está previsto para el próximo lunes en el cementerio de Topcider, en la capital serbia, en la tumba donde está enterrada su hija Ana, quien se suicidó en 1994 a los 23 años de edad en plena guerra.

Este sábado se celebrará un acto en memoria del exgeneral en la Casa del Ejército de Belgrado, señaló el diario Informer.

Según imágenes difundidas por la prensa oficialista, decenas de personas se congregaron en los pasos elevados de la autopista entre el aeropuerto y la capital serbia, portando pancartas con mensajes como "los héroes nunca mueren", "bienvenido a casa, general" y "gracias, general".

Mladic fue detenido en Serbia en 2011, tras permanecer cerca de 16 años huido de la Justicia internacional, y trasladado días después a La Haya, donde en 2017 fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), dependiente de la ONU.

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El exjefe militar serbobosnio fue declarado culpable, entre otros cargos, de genocidio por su papel en la masacre de Srebrenica de 1995, en la que fueron asesinados más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios, así como de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, incluido el asedio de Sarajevo.

Mladic murió la semana pasada a los 83 años de edad debido a complicaciones derivadas de varios accidentes cerebrovasculares que había sufrido en los últimos meses y por los que recibía tratamiento médico mientras permanecía encarcelado.

Aún no está claro qué tipo de funeral recibirá el condenado exmilitar, si bien el ministro de Justicia serbio, Nenad Vujić, aseguró que "recibirá todos los honores militares y estatales que le correspondan", lo que indicaría una ceremonia oficial.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, por su parte, evitó este jueves pronunciarse sobre los detalles del funeral y señaló que será la familia de Mladic la que informará públicamente al respecto.

No obstante, subrayó que los servicios de seguridad estiman que "decenas de miles de ciudadanos" acudirán al funeral, lo que supone "una tarea muy exigente" para garantizar la seguridad.