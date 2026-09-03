El desempleo sufre variaciones en regiones de Uruguay fronterizas con Argentina y Brasil

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística presentó su informe de mercado de trabajo por área geográfica de residencia, en el que mostró el índice de actividad, empleo y desempleo en cada una de las regiones del país para el período mayo-julio 2026.

En el departamento de Paysandú -uno de los tres conectados con Argentina a través de pasos de frontera terrestre- el desempleo pasó de 10,3 % a 8,5 % en comparación al mismo período de 2025.

Mientras tanto, en Salto se mantuvo en 7,3 % y en Río Negro subió de 9,9 % a 10,1 %.

Por su parte, en la región fronteriza con Brasil a través de los pasos de frontera terrestres, dos departamentos tuvieron una baja en el desempleo y en otros dos hubo una subida.

En Artigas pasó de 8,6 % a 11,4 % y en Rivera de 5,1 % a 5,5 %, al tiempo que en Cerro Largo bajó de 3,4 % a 2,7 % y en Rocha de 8 % a 8,1 %.

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El departamento de Maldonado -donde se ubica la ciudad de Punta del Este- tuvo el índice de empleo más alto del trimestre (65,6 %), seguido por Soriano (64,9 %) y Florida (63,1 %).

Contrario a esto, el índice de empleo más alto lo tuvo el departamento de Artigas (11,4 %), seguido por Treinta y Tres (10,2 %) y Río Negro (10,1 %).

Mientras tanto, en Montevideo el empleo es de un 60,7 % y el desempleo de un 7,3 %, al tiempo que en Canelones el empleo es de un 58,5 % y el desempleo es de un 7,4 %.

Según los datos del último censo, estos dos departamentos acumulan poco más de 1,9 millones de habitantes, lo que representa un casi un 55 % de la población de Uruguay.