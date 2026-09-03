El Parlamento de Portugal debatirá el 8 de septiembre moción de censura contra el Gobierno

El debate comenzará a las 15.00 hora local (una hora menos GMT) y se espera que la moción no prospere después de que el Partido Socialista (PS) adelantara que votará en contra.

La conferencia de líderes parlamentarios decidió fijar esta fecha tras reunirse este jueves y a pesar de que no habrá comenzado oficialmente el calendario legislativo.

Chega anunció este miércoles la presentación de una moción de censura por la decisión de Montenegro de mantener como ministro de Administración Interna a Neves, cuestionado por varias polémicas relacionadas con su anterior etapa al frente de la Policía Judicial (PJ).

Por su parte, Montenegro tachó esta decisión de "mero juego político" y sostuvo que la iniciativa "no tiene sentido", porque no está centrada en "los problemas reales de las personas".

La iniciativa tiene pocas posibilidades de prosperar toda vez que los socialistas, en la oposición, han anunciado que votarán en contra para evitar una nueva crisis política.

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En Portugal, donde el Parlamento es unicameral, una moción de censura necesita el apoyo de la mayoría absoluta de los 230 diputados y, si es aprobada, provoca la dimisión del Gobierno.