Exportaciones tecnológicas de México crecen un 148 % y superan al transporte, reporta UBS

El reporte difundido este jueves analiza si la tecnología vinculada a la inteligencia artificial (IA) puede sustituir al automóvil como nuevo motor industrial de crecimiento de México y concluye que el giro exportador es significativo, aunque no se traduce con la misma fuerza en producción, empleo y valor agregado nacional.

UBS atribuye parte del salto al auge de la inversión estadounidense en inteligencia artificial y al papel que México ha adquirido como ensamblador y exportador de tarjetas de cómputo y servidores.

La firma suiza señala que la transformación aparece en la balanza comercial, donde en el último año y medio, el saldo tecnológico registró un superávit superior a 20.000 millones de dólares, mientras que el automotor, aunque continúa siendo un generador de superávit mucho mayor, se ha deteriorado.

El contraste es más marcado en la actividad interna, pues la producción de computadoras y aparatos electrónicos avanzó apenas el 1,2 % en los últimos doce meses, pese al crecimiento de las exportaciones.

En una medición trimestral anualizada, UBS observa una mejora cercana a un 16 %, pero todavía "modesta" frente al desempeño externo.

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El empleo del sector también aumentó durante el último año y medio, aunque no lo suficiente para compensar las pérdidas registradas en la industria automotriz, también afectada por presiones arancelarias desde Estados Unidos en varios frentes como en el acero y el aluminio.

UBS señala como principal explicación el elevado contenido importado, ya que más de un 95 % de los insumos utilizados por computadoras y aparatos electrónicos proviene del exterior, frente a alrededor de un 71 % en el sector automotriz, por lo que México funciona todavía, en buena medida, como reensamblador de componentes importados para exportación.

Aun así, la firma estima que la mejora de unos 23.000 millones de dólares en la balanza tecnológica durante dieciocho meses equivale al 0,7 % del PIB en términos anualizados y, tras corregir el efecto de los precios de importación y exportación, a cerca de 0,6 puntos porcentuales.

Eso implicaría que la tecnología reportó más de la mitad del crecimiento económico reportado por México en el último año.

UBS añade que México fue segundo, solo detrás de Taiwán, en ganancia de participación dentro de las importaciones estadounidenses de computadoras y aparatos electrónicos, aunque advierte que el avance mexicano responde más al cambio en la demanda de Estados Unidos que a una mejora de competitividad.

El reto, concluye la firma, será elevar el valor agregado doméstico para convertir ese auge exportador en un motor de crecimiento más amplio.