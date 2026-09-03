Flávio Bolsonaro sigue reduciendo su distancia de Lula en las encuestas

El senador ultraderechista y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) le descontó un punto porcentual al líder progresista en el último mes, desde los seis puntos que los distanciaban en agosto hasta cinco puntos en septiembre, según el sondeo divulgado este jueves por la firma Datafolha.

En la anterior encuesta de esta misma firma, realizada en agosto, Lula tenía un 39 % y Bolsonaro un 33 % de intención de voto para la primera vuelta presidencial, prevista para el 4 de octubre.

El candidato opositor también se acercó al jefe de Estado en la simulación de una segunda vuelta entre ambos, que será necesaria en caso de que ninguno de los candidatos obtenga más de la mitad de los votos en la primera ronda.

Según Datafolha, la intención de voto en Lula para una eventual segunda vuelta bajó desde el 47 % en agosto hasta el 46 % en septiembre, mientras que la del líder opositor subió desde el 43 % hasta el 44 % en el mismo período.

Con la diferencia entre ambos reducida desde cuatro puntos en agosto hasta solo dos puntos en septiembre, los dos candidatos se encuentran técnicamente empatados en una eventual segunda vuelta, ya que el margen de error del sondeo es de dos puntos porcentuales.

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El sondeo de Datafolha también confirmó que, por detrás de Lula y de Bolsonaro, el escritor Augusto Cury, del partido centrista Avante, se consolidó como el tercero en la disputa luego de que su intención de voto subiera desde el 2 % en agosto hasta el 8 % en septiembre.

Cury, que defiende algunas posiciones de izquierda y otras de derecha, ya había sido señalado por una encuesta divulgada esta semana por la firma Quest, en la que apareció con el 10 % de intención de voto, como el candidato con más opciones para poner fin a la actual polarización política en Brasil.

Los otros candidatos perdieron espacio. En el cuarto lugar en la nueva encuesta de Datafolha aparece, con un 4 %, el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, aspirante por el centroderechista Partido Social Democrático (PST); en el quinto, con 3 %, el activista de ultraderecha Renan Santos, del partido Misión, y en sexto, con 2 %, el exgobernador de Minas Gerais Remeu Zema, del partido derechista Novo.

Datafolha, en su primera encuesta tras el inicio formal de las campañas y de la propaganda electoral en radio y televisión, entrevistó a 2.002 electores en 125 ciudades entre el martes y el jueves de esta semana.

El sondeo mostró igualmente que el 47 % de los electores rechaza votar por Flávio Bolsonaro, mientras que el índice de rechazo de Lula es del 45 %.

Igualmente mostró que la evaluación negativa del Gobierno de Lula es del 42 %, la positiva del 31 % y un 25 % lo califica como regular.