Francia tendrá un dispositivo de seguridad con 15.000 agentes para la visita de León XIV

A apenas tres semanas del viaje papal, el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, detalló en una entrevista con el diario católico La Croix que los efectivos de seguridad -policiales, de gendarmería y militares de la operación Sentinelle- se concentrarán sobre todo en París, donde el público será más numeroso.

En la capital se desplegarán 14.000 agentes desde el primer día de la visita y el millar restante estará en Lourdes y Metz para preparar la llegada del pontífice.

La primera visita de León XIV a Francia, donde será recibido por el presidente, Emmanuel Macron, tendrá entre sus platos fuertes una vigilia con jóvenes en el Estadio de Francia, una misa multitudinaria en la plaza de la Concordia y los Campos Elíseos, un discurso en la Unesco y una visita al santuario de Lourdes, donde además se reunirá en privado con víctimas de abusos sexuales.

León XIV terminará su viaje el 28 de septiembre en Metz, donde visitará la tumba de Robert Schuman, uno de los padres de la construcción europea, y pronunciará un discurso sobre Europa.