Gobierno de Perú mantiene previsión de que economía crezca 3,5 % en 2027, pese a El Niño

El titular de Economía y Finanzas dijo que "la economía peruana en este 2026 viene desempeñándose muy bien, creciendo 3 % a pesar de que tenemos un fenómeno El Niño en ciernes" y al considerar que, en el último evento climatológico del 2023, "la actividad económica ese año cayó 0,4 %".

Cuba explicó a los legisladores que la economía peruana "está creciendo este año, en promedio, más que en los años anteriores, a pesar del fenómeno El Niño, y eso es algo muy remarcable", lo cual atribuyó a la inversión privada que "el año pasado creció 10 % y este año viene creciendo 15 %".

"El consumo de las familias viene muy fuerte, por ejemplo, con la importación de automóviles. La inversión privada, minera y no minera, también viene muy fuerte, incluso, a nivel popular, las ventas de autoconsumo de cemento vienen bien", indicó el ministro.

Cuba sustentó ante el pleno del Parlamento el proyecto de presupuesto público para 2027, que asciende a 266.506 millones de soles (casi 80.000 millones de dólares), que significa un alza de 3,5 % respecto al presupuesto del 2026.

El ministro afirmó que los sectores priorizados en el presupuesto público son los correspondientes a los ministerios del Interior, Defensa, Educación y Desarrollo e Inclusión Social.

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Asimismo, Cuba dijo que el Estado destinará 31.000 millones de soles (9.200 millones de dólares) al servicio de la deuda pública en 2027, mientras que la inversión pública alcanzará unos 57.000 millones de soles (17.000 millones de dólares).

La deuda pública peruana representa aproximadamente el 30 % del PIB (producto interior bruto), nivel que permite mantener condiciones financieras favorables para Perú, declaró Cuba.

Por su parte, el vicepresidente y primer ministro del Gobierno, Luis Galarreta, declaró en la misma sesión parlamentaria que el presupuesto público del próximo año marcará "un punto de inflexión" en Perú para fortalecer la seguridad ciudadana, cerrar las brechas sociales y tener un Estado que funcione.

Galarreta señaló que se destinará 15.400 millones de soles (4.500 millones de dólares) para controlar el orden público y la seguridad, orientado hacia la investigación, la persecución del delito y una mayor capacidad operativa para el patrullaje policial.

Igualmente, Educación tendrá un presupuesto de 49.100 millones de soles (14.600 millones de dólares), Salud de 32.200 millones de soles (9.600 millones de dólares) y Transporte de 26.000 millones de soles (7.700 millones de dólares).

"Perú necesita un Estado que funcione y llegue a tiempo, que persiga al delincuente, que proteja al adulto mayor y brinde resultados concretos", expresó el primer ministro.