Gobierno de Trump pide al Supremo que le permita ejecutar restricción al voto por correo

El Departamento de Justicia presentó el recurso sin haber esperado a que un Tribunal Federal de apelaciones, que está evaluando otra diligencia de emergencia de la Administración Trump para suspender la orden de una instancia inferior que congeló temporalmente la implementación de dicha norma, añadiendo más confusión al caso a dos meses de las elecciones de medio mandato.

Este jueves, el Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal que otorgara a USPS la potestad de retener el envío de boletas por correo, el último episodio de una larga batalla legal desatada por una orden ejecutiva que el propio Trump, que argumenta que el voto por correo genera mucho fraude en el país, firmó el pasado marzo.

La orden asigna a las agencias federales un papel sin precedentes en los procesos electorales, que en Estados Unidos están gestionadas por los estados.

Entre otras cosas, la orden instruye a USPS Servicio Postal a recopilar unas listas de votantes que deben facilitar los distintos estados y a enviar solamente boletas a aquellas personas incluidas en dichas listas.

Grupos de defensa del derecho al voto y una coalición de 23 estados gobernados por demócratas impugnaron dicha orden ante un tribunal federal, argumentando que ni el presidente ni el servicio postal deberían intervenir en la determinación de qué papeletas por correo llegan a los votantes, y una jueza de Massachusetts congeló temporalmente la medida el pasado 27 de agosto.