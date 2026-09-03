Greer dice que EE.UU. busca "gestionar" relación con China y prevé avances en visita de Xi

"No estamos buscando un gran acuerdo comercial integral con China. Estamos buscando gestionar la relación", dijo Greer -en una entrevista con Fox News-.

El funcionario agregó que una de las prioridades de Washington es "seguir reduciendo el déficit comercial" con el gigante asiático que, según sus datos, se situó el año pasado en 202.700 millones de dólares, por debajo del registrado en 2024.

La cifra, aseguró Greer, se encuentra en su "nivel más bajo en varios años".

Así mismo, dijo que espera que durante la visita de Xi, prevista del 23 al 25 de septiembre, haya nuevos anuncios en materia agrícola y avances para reducir las barreras no arancelarias para facilitar la entrada de productos estadounidenses en el mercado chino.

El jefe del comerció internacional estadounidense también anticipó avances en un mecanismo que ambas partes están estudiando para identificar productos considerados no sensibles que queden al margen de medidas arancelarias.

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"Podrían ser juguetes y juegos. Podrían ser fuegos artificiales", ejemplificó Greer.

El representante añadió que se trata de productos en los que EE.UU. no tiene una producción significativa o sobre los que Washington no considera prioritario mantener medidas de protección.

Jamieson Greer se mostró optimista sobre el próximo encuentro entre Trump y Xi y afirmó que "los dirigentes chinos quieren mantener una relación estable con Estados Unidos".

"Estabilidad es una palabra que Pekín utiliza con frecuencia", enfatizó, y agregó que Washington mantendrá sus controles a las exportaciones de tecnología para proteger la seguridad nacional y "evitar que China tenga acceso a los productos estadounidenses más avanzados".

"Estamos a favor de la estabilidad, pero al mismo tiempo estamos protegiendo nuestra seguridad nacional", señaló el alto funcionario.

La visita de Xi se producirá después de varios meses de contactos destinados a rebajar las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

Ambos países mantienen una tregua comercial alcanzada el año pasado que permitió suspender o reducir parte de los aranceles y otras restricciones que se habían impuesto mutuamente.

El encuentro llega en un momento de relativa distensión diplomática, pero con numerosos frentes abiertos, desde el comercio y la tecnología hasta las tierras raras, los semiconductores, la inteligencia artificial y las restricciones que ambos países mantienen sobre empresas del otro.

A esas tensiones se suman las nuevas sanciones de Washington contra Irán, que afectan a sociedades de Hong Kong y firmas chinas a las que EE.UU. acusa de facilitar compras, pagos, transporte marítimo y suministro tecnológico a Teherán.

Pekín ha advertido de que su cooperación con Irán "no debe ser interferida ni socavada".

Greer insistió en que el objetivo del Gobierno de Donald Trump no es resolver todas esas diferencias con un único acuerdo, sino "avanzar hacia un comercio más equilibrado" sin poner en riesgo la producción estadounidense ni sus intereses de seguridad nacional.

"Necesitamos encontrar un área en la que podamos comerciar con China de una manera equilibrada que no amenace nuestro producto", zanjó el representante de Comercio de EE.UU.