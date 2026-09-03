Guatemala expresa su "profunda preocupación" por reformas constitucionales en Nicaragua

El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco señaló en un comunicado que las enmiendas impulsadas por el oficialismo nicaragüense vulneran principios democráticos fundamentales como la alternabilidad en el poder y la pluralidad política.

"Guatemala considera que la pluralidad política, la participación ciudadana, la alternabilidad en el poder y la posibilidad de elegir y ser electo son elementos esenciales de cualquier democracia, tal y como recogen la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", afirmó la Cancillería.

"Como país con un profundo espíritu democrático, Guatemala reafirma que la defensa de estos principios y del derecho de todos los pueblos a decidir libremente su futuro es fundamental para la estabilidad y la convivencia pacífica de nuestra región", agregó el comunicado.

El pronunciamiento se produce después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado martes en una primera legislatura, de dos necesarias para entrar en vigor, una nueva reforma constitucional impulsada por Ortega, que excluye de participar a cargos de elección popular a los "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.

La iniciativa parlamentaria tuvo lugar semanas después de que Ortega, quien gobierna Nicaragua de forma consecutiva desde 2007, declarara públicamente durante un acto oficial que en la nación centroamericana "no volverá a haber elecciones", provocando un enorme rechazo internacional.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó el miércoles al resto de países a no comerciar con Nicaragua tras estimar que la modificación legal busca "privar definitivamente" al país de elecciones libres.

También el Gobierno de Costa Rica expresó este jueves su preocupación por el "continuo deterioro democrático" en el país vecino y manifestó que la reciente enmienda constitucional "limita aún más la participación política y electoral".