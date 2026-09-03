IICA y EEUU exploran cooperación frente a desafíos como El Niño o el gusano barrenador

El IICA recibió una delegación de la Oficina de Respuesta a Desastres y Asuntos Humanitarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos para analizar los desafíos y oportunidades relacionados con la resiliencia de los sistemas agroalimentarios, la gestión del riesgo, la respuesta ante fenómenos extremos y la protección de la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables.

Durante las conversaciones se abordaron temas prioritarios para la región, entre ellos los impactos del fenómeno de El Niño, la importancia de la prevención, detección y control del gusano barrenador del ganado, la vulnerabilidad de los países del Caribe frente a huracanes y eventos naturales extremos.

Así como la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales para anticipar riesgos y responder de manera más efectiva a emergencias que afectan la producción de alimentos y los medios de vida rurales.

"Las emergencias y los desastres no comienzan cuando ocurre una inundación, una sequía o un huracán. Comienzan mucho antes, y por eso debemos fortalecer las capacidades de los países para anticipar riesgos, proteger sus sistemas agroalimentarios y garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables. La cooperación internacional es fundamental para construir esa resiliencia", afirmó el director general del IICA, Muhammad Ibrahim.

La delegación estadounidense presentó el trabajo que realiza el departamento que lidera la respuesta internacional del Gobierno de los Estados Unidos ante desastres y crisis humanitarias, además de impulsar iniciativas relacionadas con seguridad alimentaria, nutrición y resiliencia comunitaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Los desafíos que afectan la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales requieren coordinación entre organizaciones que trabajan desde distintos ámbitos. Para nosotros ha sido muy valioso conocer de primera mano la experiencia, la presencia territorial y las capacidades técnicas del IICA para apoyar a los países de la región", expresó la jefa de la Oficina de Respuesta a Desastres y Asuntos Humanitarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Karrie Peterson.

Según las autoridades, el encuentro permitió identificar complementos entre ambas instituciones y explorar mecanismos de cooperación en áreas como vigilancia y prevención de riesgos, recuperación de sistemas productivos, fortalecimiento institucional, intercambio de información y desarrollo de capacidades.