Illa visita hospital pediátrico ucraniano para intensificar cooperación con S. Joan de Déu

Illa habló con personal del centro al que ofreció intensificar la cooperación que Ojmatdit ya tiene con el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

"Vamos a reforzar esta cooperación y la vamos a ampliar para seguir dando lo que podemos aportar nosotros pero también recibiendo de ellos una experiencia de resiliencia, de lucha, de determinación, de persistencia y de confianza en sí mismos que es muy ilustrativa y nos inspira mucho", dijo el presidente de la Generalitat a EFE al término de la visita.

Illa recorrió junto al resto de la delegación las partes del hospital pediátrico de Kiev que fueron destruidas -en algunos casos completamente reconstruidas- y dañadas en el ataque con misil ruso, que provocó decenas de heridos, destruyó por completo la unidad ahora reconstruida donde los niños recibían diálisis y provocó daños en varios quirófanos y en la sección de oncología.

Los profesionales médicos ucranianos que recibieron a Illa le transmitieron su admiración por el Hospital de Sant Joan de Déu y por el de la Vall d'Hebron, ambos en Barcelona.

El hospital pediátrico Ojmatdit de Kiev firmó en 2023 un acuerdo de colaboración con el de Sant Joan de Déu por el que profesionales ucranianos se forman en el centro médico barcelonés con estancias formativas, consultas clínicas a través de internet y apoyo en casos específicos complejos.