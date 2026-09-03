Irán y EEUU intercambian amenazas tras la nueva intensificación de la guerra

Según Teherán, los bombardeos dejaron un total de 19 muertos, entre ellos siete miembros de las fuerzas armadas y también civiles, uno de los balances más elevados de los últimos meses.

Cuatro de las víctimas asistían a unas nupcias en el distrito de Sirik (sureste), donde cerca de 70 personas resultaron heridas según los medios estatales. El gobierno iraní consideró esa acción como un “crimen de guerra”.

“Anoche destruimos mucho más que su radar. Fue un ataque muy contundente, y estamos preparados para lanzar otro en cualquier momento que queramos”, advirtió el miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump.

Dijo que su país está listo para bombardear de nuevo.

En represalia, las fuerzas armadas iraníes reivindicaron ataques generalizados contra aliados de Washington en la región: Jordania, Kuwait, Baréin, Irak y también Emiratos Árabes Unidos.

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La madrugada de este jueves, el ejército kuwatí informó que se enfrentaba a un nuevo ataque lanzado por Irán con misiles y drones.

Como consecuencia, los precios de los hidrocarburos volvieron a dispararse, y el Brent superó de nuevo el umbral de los 90 dólares.

Las hostilidades se reanudaron el domingo, lo que puso fin a un mes de tregua.

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Una “nueva estrategia”

Teherán advirtió que aplicará una “nueva estrategia” en la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

“Pronto verán que la nueva estrategia de Irán en el campo de batalla, en la diplomacia y en la confrontación del bloqueo económico, hará pedazos sus cimientos”, publicó en X el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezai, sin dar más detalles.

El principal negociador y presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, calificó a Estados Unidos de “Satán” tras el ataque a la boda, recordando además el bombardeo de una escuela en Minab que, según Teherán, mató a 155 personas, entre ellas 120 niños, en las primeras horas de la guerra.

Sin aludir directamente una ofensiva contra la ceremonia nupcial, el Comando de Estados Unidos para Oriente Medio dijo que sus fuerzas “nunca atacan a civiles, a diferencia de los Guardianes de la Revolución”.

Las imágenes que muestran los daños en el lugar donde se llevaba a cabo el casamiento se han difundido ampliamente en Irán.

“¡Otro par de botas militares en esta base militar!”, se burla un hombre en un video mientras recoge una sandalia blanca con lentejuelas.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmaíl Baqai, condenó un “crimen de guerra”, al lamentar que “una ceremonia de boda haya sido brutalmente bombardeada en el marco de la lucha desesperada de Estados Unidos por ocultar su fracaso”.

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“Estrecho de Trump”

Desde que empezó el conflicto, Irán ha bloqueado el estrecho de Ormuz, donde la actividad comercial, salvo en ocasiones puntuales, ha estado bajo mínimos.

Por esa vía marítima transitaban antes de la guerra el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado.

El presidente estadounidense propuso el miércoles rebautizarlo como el de “estrecho de Trump”, pero luego dio a entender que no hablaba en serio ante una pregunta de la AFP al respecto.

Según los Guardianes de la Revolución, dos petroleros se incendiaron tras chocar con unas minas en el Golfo, al transitar fuera del itinerario designado por las autoridades iraníes.

Como parte de su promesa de someter a la república islámica a una “asfixia”, Washington impuso un bloqueo a los puertos iraníes y, recientemente, una nueva ronda de sanciones secundarias contra los socios comerciales de Teherán.

Estas últimas medidas permitirán ejercer “la máxima presión económica” sobre el país, insistió el miércoles Chris Wright, el secretario de Energía estadounidense, durante un viaje a Venezuela.