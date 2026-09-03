Japón enviará un equipo de expertos a Nepal para ayudar en las labores de identificación

"El 3 de septiembre, en respuesta a la solicitud de asistencia del Gobierno de Nepal, el Gobierno de Japón decidió enviar un equipo de expertos del Equipo de Expertos de Japón para el Socorro en Casos de Desastre (JDR) con el fin de brindar apoyo en las labores de identificación", detalla el mensaje.

Hasta el momento, las autoridades nepalíes solo han logrado identificar 95 cuerpos de los más de 1.200 recuperados desde el 26 de agosto y entregarlos a sus familias, según los últimos balances oficiales actualizados este jueves.

Por este motivo hoy la Policía de Nepal solicitó muestras de sangre y perfiles de ADN a los miles de familiares que aún tratan de identificar a sus seres queridos.

"El Gobierno de Japón está dispuesto a prestar la mayor asistencia posible, incluido el envío de este equipo de expertos, teniendo en cuenta los aspectos humanitarios y las relaciones de amistad que mantiene con Nepal", asegura el comunicado de Exteriores.

En las últimas horas, 48 nuevos cuerpos fueron recuperados en las labores de búsqueda y rescate, aunque fijar una cifra exacta de víctimas mortales resulta cada vez más complejo en una crisis que suma miles de desaparecidos y en la que las autoridades incluyen conteo de restos humanos separados que pueden duplicar víctimas.

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Las cifras del Gobierno de la región del Tíbet (China) en el condado de Gyirong se mantienen desde la última actualización de ayer en 21 fallecidos y 541 personas todavía sin localizar, de las cuales 261 son extranjeras.

La riada del pasado 26 de agosto, descrita por observadores locales como la mayor de la que se tiene memoria, provocó una crecida del agua de entre 15 y 18 metros por encima del nivel habitual del río, devastando asentamientos a lo largo de un tramo de 72 kilómetros del río Trishuli.