Kast cierra V Foro Madrid en Chile: "América Latina está viviendo un cambio profundo"

El mandatario señaló que la transformación regional va de la mano con "nuevos liderazgos que trabajan incansablemente para recuperar la libertad y la prosperidad", y valoró el cambio en el mapa político latinoamericano en los últimos triunfos electorales del sector en Honduras, Perú y Colombia.

"En Chile hoy día ya no hablo como un dirigente o un candidato; me presento aquí como Presidente de la República de Chile", puntualizó Kast, en un tono muy distinto al empleado por su homólogo argentino, Javier Milei, que fue criticado por la oposición chilena a raíz de insultos proferidos en contra de la izquierda.

Kast repasó en su intervención el crecimiento político de su sector, que alineado con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, gobierna en doce países de América Latina y el Caribe.

En la misma línea, el jefe de Estado chileno reivindicó el documento fundacional del Foro conocido como la Carta de Madrid, un conjunto de principios y proyecciones que firmó en 2020 y que acusa "el avance del comunismo como una amenaza para la prosperidad y el desarrollo" y destaca la "defensa de las libertades".

"Nos comprometimos a tener mínimos comunes: el estado de derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada", detalló Kast.

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Kast llamó al sector a evitar triunfalismos y dijo que "el problema es que la confianza también está en peligro".

"Ganar una elección es un tremendo logro, pero no es un fin en sí mismo, no nos podemos conformar. Vamos a celebrar cuando recuperemos nuestra nación, la prosperidad económica y la seguridad", puntualizó.

"Nuestros pueblos no están condenados a ningún determinismo histórico (...) No estamos condenados a la pobreza, al narcotráfico, a la violencia, al estancamiento económico", insistió.

"Bogotá, Lima, Asunción, Santiago", dijo Kast en referencia a las sedes de los cinco encuentros regionales en el marco del Foro Madrid desde 2022 a la fecha, y agregó: "Si lo seguimos haciendo bien, algún día será Managua, algún día será La Habana, porque ahí aún hay gente que sigue sometida".

Durante esta jornada, Kast recibió a Milei en La Moneda y sostuvieron una reunión bilateral que se extendió aproximadamente por 40 minutos, encuentro que terminó sin declaración conjunta y con un telón de fondo marcado por una polémica territorial por el Estrecho de Magallanes que ambos gobiernos dieron por superada.