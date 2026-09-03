Kast respalda soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas tras reunión con Milei

El mandatario chileno recalcó la necesidad de que Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones para encontrar lo más pronto posible "una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía" tanto de las Malvinas, como de las Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos que las rodean.

En la misma jornada, Milei se reunió con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, en medio de sus participaciones en el Foro Madrid en la capital chilena, un encuentro del que no ha trascendido información sobre los temas abordados pero que tuvo la misma coyuntura como telón de fondo.

Ambos encuentros se desarrollaron horas antes de que el presidente argentino pronuncie su anticipado discurso a la nación argentina, hoy, relacionado con el reclamo de la soberanía de este conjunto de islas.

El anuncio lo hizo el martes pasado, cuando señaló que el reclamo por las Malvinas es la causa "más importante y sagrada" de los argentinos, al agradecer una declaración del presidente Donald Trump en la que sugirió que Washington podría cambiar su postura y defender la soberanía argentina del archipiélago.

El presidente argentino agradeció "el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la cuestión de las Islas Malvinas" y expresó que se valorarán los esfuerzos "a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros".

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Kast ya había manifestado su respaldo a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante su visita al país vecino en abril pasado, donde también llamó a los países involucrados a reanudar negociaciones.

Durante la reunión ambos presidentes reconocieron la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes, poco más de una semana después de que la Cancillería chilena enviara una nota de protesta a Argentina por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, en relación a la soberanía en ese territorio.

El presidente chileno también agradeció a su homólogo argentino por su compromiso en "materializar a la brevedad posible" la detención y extradición del exguerrillero Alvarino Apablaza -asilado en Argentina durante décadas-, acusado de participar en 1991 en el asesinato del senador del partido oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI) y prófugo desde abril pasado.