La Autoridad Portuaria de Perú aprueba el plan maestro para construir el puerto de Corio

El documento sienta las bases para la ejecución del proyecto que, según señaló la APN -en un comunicado difundido este jueves-, "contribuirá a fortalecer la conectividad logística nacional y consolidar a Perú como un eje estratégico para el comercio regional y la integración con Brasil, a través de la Carretera Interoceánica Sur".

El proyecto portuario, a realizarse en Punta de Bombón, situada en la sureña región de Areqiupa, considera un terminal multipropósito, con capacidad para atender carga fraccionada, contenedores y graneles sólidos.

Esta infraestructura permitirá ampliar la oferta de la capacidad operativa del Sistema Portuario Nacional y atender las crecientes demandas del comercio internacional, asegura el texto.

De acuerdo con lo previsto en el Plan Maestro, el desarrollo de esta infraestructura permitirá dinamizar la actividad económica a través de nuevas inversiones lo cual contribuirá a la generación de empleos directos e indirectos que contribuyan al desarrollo sostenible de su área de influencia.