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03 de septiembre de 2026 a la - 21:55

La Autoridad Portuaria de Perú aprueba el plan maestro para construir el puerto de Corio

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Lima, 3 sep (EFE).- La Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó el plan maestro para construir el puerto de Corio, una infraestructura que se ha proyectado para desarrollarse en la costa sur del país, con una inversión estimada de ochocientos millones de dólares.

Por EFE

El documento sienta las bases para la ejecución del proyecto que, según señaló la APN -en un comunicado difundido este jueves-, "contribuirá a fortalecer la conectividad logística nacional y consolidar a Perú como un eje estratégico para el comercio regional y la integración con Brasil, a través de la Carretera Interoceánica Sur".

El proyecto portuario, a realizarse en Punta de Bombón, situada en la sureña región de Areqiupa, considera un terminal multipropósito, con capacidad para atender carga fraccionada, contenedores y graneles sólidos.

Esta infraestructura permitirá ampliar la oferta de la capacidad operativa del Sistema Portuario Nacional y atender las crecientes demandas del comercio internacional, asegura el texto.

De acuerdo con lo previsto en el Plan Maestro, el desarrollo de esta infraestructura permitirá dinamizar la actividad económica a través de nuevas inversiones lo cual contribuirá a la generación de empleos directos e indirectos que contribuyan al desarrollo sostenible de su área de influencia.