La Bolsa española sube el 1,12 % y recupera el nivel de 20.000 puntos por la banca

Después de tres jornadas bajistas consecutivas, el índice de referencia del parqué español, el IBEX 35, ganó 221,2 puntos, ese 1,12 % (la mayor subida diaria desde finales de julio), hasta 20.000,2 puntos. En el año acumula una subida del 15,56 %.

La subida del 1,2 % de Wall Street también contribuía al cierre alcista de la plaza española esta sesión, en la que los bancos subieron el 1,6 % de media. El barril de petróleo brent se negociaba a esta hora a 96,81 dólares con un alza del 1,23 %.

Todos los grandes valores subieron: Banco Santander el 1,49 %; el banco BBVA el 1,24 %; la textil Inditex el 1,14 %; la petrolera Repsol el 1,03 %, Telefónica el 0,66 % y la eléctrica Iberdrola el 0,43 %.