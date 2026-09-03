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03 de septiembre de 2026 a la - 13:05

La Bolsa española sube el 1,12 % y recupera el nivel de 20.000 puntos por la banca

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Madrid, 3 sep (EFE).- La recuperación de la banca y de valores industriales propiciaron este jueves que la Bolsa española subiera el 1,12 % y volviera a superar el nivel de 20.000 puntos perdido el lunes.

Por EFE

Después de tres jornadas bajistas consecutivas, el índice de referencia del parqué español, el IBEX 35, ganó 221,2 puntos, ese 1,12 % (la mayor subida diaria desde finales de julio), hasta 20.000,2 puntos. En el año acumula una subida del 15,56 %.

La subida del 1,2 % de Wall Street también contribuía al cierre alcista de la plaza española esta sesión, en la que los bancos subieron el 1,6 % de media. El barril de petróleo brent se negociaba a esta hora a 96,81 dólares con un alza del 1,23 %.

Todos los grandes valores subieron: Banco Santander el 1,49 %; el banco BBVA el 1,24 %; la textil Inditex el 1,14 %; la petrolera Repsol el 1,03 %, Telefónica el 0,66 % y la eléctrica Iberdrola el 0,43 %.