La Bolsa mexicana avanza un 0,85 %, liga dos sesiones al alza y sube a 65.436,16 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, ante la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá la tasa de interés sin cambios en su decisión del 16 de septiembre", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En Estados Unidos, los principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500) registraron avances.

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 0,85 % para apuntarse ganancias por segunda sesión consecutiva".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron los avances de las emisoras: Industrias Peñoles (+3,72 %), Grupo Carso (+3,67 %), Alsea (+2,78 %), Cemex (+2,38 %) y Genomma Lab (+1,79 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que con el movimiento positivo de este jueves el índice mexicano registra un avance del 1,75 %.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,3 % frente al dólar, al pasar de 16,98 a 16,93 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 235,5 millones de títulos por un importe de 17.170 millones de pesos (unos 1.014 millones de dólares).

De las 755 firmas que cotizaron en la jornada, 437 terminaron con sus precios al alza, 297 tuvieron pérdidas y 21 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de software y servicios Globant (GLOBC A), con el 4,95 %; de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el 4,57 %, y de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 3,72 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del club de fútbol América (Aguilas CPO), con el -5,26 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -4,33 %, y de la entidad financiera Grupo Profuturo (GPROFUT), con el -4,06 %.