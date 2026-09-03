La inflación en Uruguay sube al 4,55 % en agosto

Así lo indica el informe del Índice de Precios del Consumo publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, que apunta que la variación mensual de la inflación fue de 0,24 % y la variación acumulada anual de 3,65 %.

También explica que las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación mensual del índice general- provienen fundamentalmente de las divisiones Ropa y Calzado (-0,05 %), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,04 %), Mobiliario, enseres domésticos y demás artículos regulares de los hogares (0,04 %), Salud (0,04 %), Transporte (0,05 %), Servicios de educación (0,03 %), Restaurantes y servicios de alojamiento (0,04 %) y, Seguros y servicios financieros (0,03 %).

En agosto, el Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5,75 %, cifra que permanece estable desde el mes de marzo, en un contexto en el que sus proyecciones de inflación y las expectativas de los agentes muestran una trayectoria de convergencia hacia la meta oficial del 4,5 % estipulada para el Horizonte de Política Monetaria.

A través de un comunicado difundido tras una reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom), la autoridad económica puntualizó entonces que la inflación interanual fue de 4,27 % en el mes de julio y la inflación subyacente "mostró un moderado aumento sin evidenciar efectos de segunda vuelta derivados de los shocks externos recientes".

En su reciente visita a Uruguay, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, felicitó al ente emisor uruguayo por haber logrado reducir la inflación y anclar las expectativas del mercado y sugirió no apresurarse a fijar una meta más baja que la actual.