La OEA expresa "apoyo al orden democrático" en Bolivia y llama al diálogo ante protestas

Una misión de alto nivel de la OEA presentó en la sede del organismo, en Washington, su informe tras llevar a cabo una visita a las ciudades bolivianas de La Paz y Santa Cruz de la Sierra los días 29 y 30 de julio.

Dicha misión, integrada por representantes de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Panamá, Perú y Uruguay, pidió que "respetar los mandatos surgidos de los procesos electorales".

También hizo un llamado "al diálogo más amplio posible entre el Gobierno y todos los sectores de la sociedad boliviana" con el objetivo de superar la polarización y evitar nuevos conflictos.

Entre las recomendaciones del informe para Bolivia destaca el establecimiento de "un mecanismo permanente y plural de diálogo" entre el Estado y los distintos sectores de la sociedad.

También insta a "proteger el derecho a la protesta pacífica" y, al mismo tiempo, garantizar la libre circulación y el acceso de terceros a servicios esenciales.

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"El propósito central de esta Misión fue apoyar el orden democrático y constitucional de Bolivia y la voluntad soberana expresada por su pueblo en las urnas", afirmó el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en un comunicado.

Las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia de Paz, en el cargo desde noviembre de 2025, cesaron después de que el GObierno lograra acuerdos con algunos sectores y decretara el 20 de junio un estado de excepción por 90 días.

Los bloqueos habían provocado desabastecimientos de combustibles, alimentos e insumos médicos y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.