Legisladores de Bolivia y Chile dialogan en La Paz sobre migración, seguridad y comercio

La comisión boliviana fue liderada por el presidente del Senado, Diego Ávila, y la delegación chilena estuvo conformada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Manuel Ossandón; el vicepresidente del Senado, Iván Moreira; y los representantes de la región de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, y de Ñuble, María Carvajal.

Ávila consideró que el encuentro marcó "un punto muy importante" para ambos países y destacó que dio la posibilidad de transformar los problemas compartidos en "oportunidades de cooperación y bienestar para ambos pueblos", según un comunicado de la Comisión de Política Internacional del Senado de Bolivia.

La nota rescata que entre los aspectos concretos que se hablaron en la reunión están "la situación laboral de bolivianos en Chile, el estado de mujeres bolivianas privadas de libertad por delitos menores y la inscripción de niños en registros oficiales".

Mientras que en los asuntos de seguridad se abordó la problemática del tráfico de vehículos robados en Chile que son ofrecidos en Bolivia y el tránsito de productos bolivianos por puertos chilenos.

Hace unos días, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, que en unos días cumplirá 10 meses en el Gobierno, se refirió a la necesidad de que el Parlamento debata la aprobación de una ley para regularizar los autos indocumentados o "chutos", que fue una promesa suya durante la campaña electoral.

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Dicha propuesta generó una polémica en Chile debido a que existen organizaciones criminales que se encargan de robar vehículos en Chile y trasladarlos clandestinamente a Bolivia, donde son vendidos.

Por su parte, el vicepresidente del Senado de Chile consideró que actualmente están dadas "todas las condiciones" para que su país y Bolivia puedan "enfrentar el futuro".

La delegación chilena extendió una invitación a sus pares bolivianos para "identificar nuevas oportunidades de trabajo conjunto" mediante una próxima reunión en Santiago de Chile.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

Paz señaló en varias ocasiones su intención de abrir un "nuevo ciclo" con Chile, con una agenda sobre todo económica y comercial, sin dejar de lado la aspiración marítima de su país.