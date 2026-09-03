Merz pide el voto para la CDU en Sajonia-Anhalt ante el favoritismo de AfD en los sondeos

"Quien quiera que Alemania siga siendo un país abierto y liberal, y quien quiera que Sajonia-Anhalt siga siendo un lugar interesante, también a nivel europeo, esa persona no debe votar a AfD el domingo, sino que debe votar a la CDU", dijo Merz acompañado del candidato a renovar su cargo de primer ministro de Sajonia-Anhalt, el también democristiano Sven Schulze.

El canciller invitó a ejercer el derecho al voto el domingo para "asegurarse de que Sven Schulze cuente con mayoría en el Parlamento".

El jefe del Gobierno alemán habló ante los medios junto a Schulze en una visita a Leuna, ciudad de Sajonia-Anhalt que alberga el que Merz describió como el "mayor parque químico de Europa" y donde visitó con Schulze instalaciones en las que se producen, entre otras coas, biocombustibles.

Schulze recordó que en Leuna las inversiones son multimillonarias, y precisó que allí "en el ámbito de la bioeconomía, se están invirtiendo actualmente 1.300 millones de euros".

Este viaje de Merz es su segundo desplazamiento esta semana a una región en la que, según los sondeos de intención de voto, AfD tiene asegurada la victoria y podría conseguir una mayoría absoluta, lo que le abriría, por primera vez desde su aparición en la escena política germana, las puertas de un Gobierno regional.

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Una encuesta publicada el miércoles por el portal de noticias NIUS y elaborada por el instituto INSA atribuye a AfD un 43 % de los votos, ampliamente por delante de la CDU de Schulze (22 %), mientras que la formación poscomunista La Izquierda recibiría un 12 %, y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) se quedaría en un 7 %, por delante de Los Verdes (5 %).

La Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) y los liberales del FDP, según esa encuesta, no superarían la barrera del 5 % para lograr la representación.