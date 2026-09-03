Milei sancionará a empresas que operen en Malvinas e instalará base naval en sur argentino

"Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina", dijo Milei en un mensaje transmitido por cadena nacional.

El presidenta anunció además la firma de un decreto para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el "fin prioritario" de construir una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, dentro de cuyo territorio Argentina considera que están las Malvinas.

"Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina", afirmó.

Milei anunció que firmará un decreto para dar celeridad a las sanciones a empresas que operen en Malvinas, a sus accionistas, directivos y proveedores y que enviará al Parlamento un proyecto de ley para endurecer las penas contra esas compañías, las cuales no podrán operar en territorio continental argentino y podrían ser sometidas a juicios en ausencia.

El mandatario se refirió en particular al proyecto de extracción de crudo en las islas de la israelí Navitas y la británica Rockhopper, que podría marcar el inicio de la explotación petrolera en el archipiélago ocupado por el Reino Unido desde 1833.

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"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora", dijo Milei.

Argentina ya sancionó a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022. En las islas también tienen licencias exploratorias la petrolera británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

Milei anticipó que buscará que las sanciones se apliquen a otras actividades en Malvinas, que vive de la pesca, el turismo de cruceros y la ganadería ovina.

Según anticipó el presidente, el proyecto de ley que impulsará también creará el Consejo de Seguridad Nacional, que "establecerá un marco para la protección de la infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima" de Argentina.

"Un país pobre y sin Fuerzas Armadas, difícilmente puede avanzar de forma efectiva en sus reclamos soberanos", afirmó Milei, quien añadió que "proteger el Atlántico sur también es una cuestión de seguridad nacional".

Planteó, además, que las grandes naciones competirán por los recursos necesarios "para alimentar el crecimiento que traerá la era de la inteligencia artificial" y que, "en esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia".

Milei aseguró que en el "mundo corren vientos de cambio favorables" al reclamo argentino de soberanía y se refirió a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo estar dispuesto a "revisar" la posición de neutralidad en la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

"Trump declaró que los Estados Unidos están revaluando su posición histórica con relación a Malvinas.

"Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica, que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir", afirmó.

Aseveró que el Reino Unido enfrenta "múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico, que difícilmente tengan solución" y que está "claro que ellos recorren un camino de declive".

Por el contrario, a su juicio, "el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer".