Nicaragua responde a Perú: “La soberanía de un pueblo no se discute”

"Recibimos su Nota y nuestra única respuesta consiste en recordar que la soberanía de un pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros países con graves problemas de legitimidad y unidad", señaló la Cancillería de Nicaragua en una escueta nota oficial.

"Nicaragua triunfa en paz y seguridad", concluyó Managua en la nota, suscrita por el cocanciller Valdrack Jaentschke.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú manifestó su preocupación y rechazó las reformas que plantean dejar fuera de las elecciones a los declarados "traidores de la patria" y ampliar el mandato de las autoridades a siete años, incluido el periodo presidencial.

La Cancillería peruana advirtió que estas reformas buscan "liquidar la institucionalidad democrática en ese país, con la eliminación de la posibilidad de elecciones libres, la anulación del estado de derecho y la perpetuación de la dictadura familiar Ortega-Murillo".

"Esta condenable iniciativa del régimen Ortega-Murillo reafirma que actualmente en Nicaragua no existen condiciones mínimas para elecciones libres, justas y competitivas, y que su aparato represor criminaliza en forma sistemática y arbitraria a la legítima oposición democrática que lucha por la recuperación de la democracia en ese hermano país", apuntó el Ejecutivo peruano.

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La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado martes en una primera legislatura, de dos necesarias para entrar en vigor, una nueva reforma constitucional impulsada por Ortega -quien gobierna desde 2007-, que excluye de participar a cargos de elección popular a los "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.

Ortega precisó que serán aprobadas el 18 de enero próximo, ya durante la próxima legislatura, después de afirmar que en su país "no volverá a haber elecciones", provocando un enorme rechazo internacional.

Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.

Ortega es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, presidió por primera vez el país de 1985 a 1990 y retomó el poder desde 2007 sin abandonarlo hasta el momento.