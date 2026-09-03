Olas de calor del verano dejaron un récord de 16.300 muertos en Alemania

La cifra supera las 15.800 muertes a fecha 16 de agosto reportadas la semana pasada por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia de salud del gobierno.

Los nuevos datos facilitados este jueves por el mismo instituto abarcan ahora el período comprendido entre el 1 de junio y el 23 de agosto.

Según el RKI, la mayoría de las víctimas tenía más de 75 años.

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El organismo calcula que 9.600 de esas 16.300 personas fallecieron durante la semana especialmente calurosa del 22 al 28 de junio, en la que Alemania vivió temperaturas récord que llegaron a superar los 41 ºC.

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Los países europeos registraron un exceso de mortalidad de más de 30.000 personas durante las sucesivas olas de calor que, según los científicos, están vinculadas al cambio climático provocado por la actividad humana.