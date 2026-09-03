ONG alerta del incremento de la violencia ciudadana en Cuba en agosto

De acuerdo con el monitoreo realizado por Cubalex, además de los homicidios, durante el pasado mes “se subregistraron un total de 314 eventos de violencia e inseguridad en distintos puntos de la isla, entre ellos cinco identificados como feminicidios, igual cifra de suicidios y un intento de suicidio”.

Pese al aumento en las cifras con respecto a julio, estos 52 homicidios representarían una proyección anual de 6,64 muertes por cada 100.000 habitantes, una tasa que se mantiene lejos aún de las reportadas por otros países de la región.

La organización señaló que las cifras registradas en agosto resultan especialmente significativas, pues suponen un aumento de un 40 %, respecto a julio, cuando se registraron 37 homicidios, "lo que evidencia una tendencia que, lejos de disminuir, continúa agravándose”.

Puntualizó, además, que esta cifra correspondiente a agosto “no debe considerarse definitiva”, pues varios de esos hechos “pueden ser conocidos y reportados públicamente varios días después de ocurridos, mientras que otros pueden no trascender”.

En este sentido, Cubalex criticó “la falta de información pública y a las restricciones existentes para documentar la violencia en Cuba”, así como “la ausencia de estadísticas oficiales actualizadas y desagregadas sobre homicidios, feminicidios y otros delitos”.

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La organización independiente ha denunciado en varias ocasiones que la crisis energética, hídrica y sanitaria que vive la isla han contribuido al “deterioro sistemático de las condiciones materiales que imposibilitan el disfrute de un nivel de vida adecuado”.

Esta situación provocó un “aumento sin precedentes” de las protestas en Cuba durante el primer semestre de 2026, que llegaron a las 766 en total en 141 municipios de la isla, señaló un informe de la ONG.

Cuba atraviesa una profunda crisis desde hace seis años, con carestía de bienes básicos, apagones constantes, inflación desatada, dolarización parcial y un derrumbe de los servicios básicos.

La presión de Estados Unidos, intensificada con el asedio petrolero y las sanciones del último medio año, ha agravado aún más la situación.