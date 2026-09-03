Perú y Bolivia crearán mecanismos de información migratoria y atención sanitaria recíproca

Las administraciones nacionales de ambos países hicieron los anuncios referidos al término de la cuarta Reunión del Mecanismo de Consultas Consulares y Migratorias, celebrada mediante videollamada el miércoles.

El encuentro permitió dar seguimiento a los compromisos asumidos por las cancillerías de las dos naciones y a los recientes entendimientos alcanzados por los cancilleres en su reciente reunión en la población fronteriza de Desaguadero.

Ambas delegaciones acordaron establecer una mesa de trabajo para avanzar en el desarrollo de un mecanismo de intercambio de información migratoria y a la optimización de la aplicación del Acuerdo sobre Reconocimiento Recíproco y Canje de Licencias de Conducir, en procura de una mayor difusión de sus beneficios y la mejora de sus procedimientos.

En materia de asistencia consular, ambas partes expresaron su disposición de avanzar en un instrumento bilateral que facilite la atención de salud de sus respectivos connacionales, sobre una base de reciprocidad.

De igual manera, las delegaciones acordaron conformar una mesa técnica para evaluar mecanismos de fortalecimiento de la coordinación para la articulación entre las autoridades consulares y las autoridades locales competentes.

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Igualmente, ambos países acordaron establecer una coordinación directa entre las áreas responsables de protección y asistencia consular, con el fin de compartir experiencias, contactos y buenas prácticas que contribuyan a las gestiones en favor de las personas afectadas por la trata de personas y sus familiares.

Las delegaciones también destacaron los avances alcanzados en la actualización del Estatuto Migratorio Andino y su articulación con el Banco Andino de Datos, y coincidieron en impulsar acciones de difusión para que los ciudadanos de ambos países conozcan y aprovechen en mayor medida las facilidades que ofrece este instrumento comunitario.