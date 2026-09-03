Primer ministro de San Cristóbal y Nieves está "activo y estable" tras un derrame cerebral

En una transmisión a la nación de cinco minutos, Drew, quien tenía tubos y vendajes en las manos, anunció que fue atendido inicialmente en la isla francesa de Martinica y que actualmente recibe tratamiento en el sur de Florida (Estados Unidos).

Informes previos de medios de comunicación en Martinica señalaron que el primer ministro había sufrido un accidente cerebrovascular, aunque no se prevé que sufra secuelas permanentes.

"Mi esposa y yo viajamos aquí (Florida) siguiendo las recomendaciones de especialistas médicos tanto de San Cristóbal y Nieves como de Martinica, con el fin de realizar estudios adicionales", explicó Drew, quien también es médico de profesión.

"En esta etapa, no hay nada alarmante que reportar, pero los médicos continúan con sus investigaciones y considero importante permitirles realizar un análisis exhaustivo", agregó el mandatario.

Drew no reveló la naturaleza de su afectación, pero adelantó que informará sobre su estado de salud una vez concluyan los exámenes médicos.

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El primer ministro relató que el domingo pasado comenzó a experimentar náuseas persistentes que derivaron progresivamente en episodios de vómitos.

"También noté un dolor marcado en el lado izquierdo del cuello, acompañado de un dolor de cabeza leve y mareos. A medida que avanzaba el día, comencé a sentirme inestable al estar de pie y tuve dificultades para mantener el equilibrio y caminar. Comprendí que eran síntomas que no debían ignorarse", detalló.

Drew expresó su "profundo agradecimiento a los excelentes médicos" que lo han atendido en San Cristóbal y Nieves, Martinica y Estados Unidos.

También agradeció a sus nacionales por sus oraciones, sus mensajes, sus muestras de cariño y apoyo, así como por sus deseos de una pronta y completa recuperación.

El primer ministro, quien ocupa la jefatura de Gobierno de la Federación de estas dos islas desde el 6 de agosto de 2022, declaró que, tras el fin de semana que acababa de vivir, supo que lo mejor que podía hacer era dar un paso atrás, seguir las indicaciones de su médico y tomar el descanso que su cuerpo requería.

"Esta experiencia ha sido una llamada de atención para mí y espero que también sirva para recordarles a todos ustedes que la salud es importante. Debemos escuchar cuando nuestro cuerpo nos habla", subrayó.