Principal acusado por muerte de Maradona dice que no vio signos de alarma en el paciente

"Yo no vi los signos de alarma", dijo Luque y agregó: "El paciente que describen los peritos de la junta médica no es el paciente que nosotros teníamos en vida".

A lo largo del juicio, Luque ha sido señalado como el médico a cargo de la salud de Maradona, pero este jueves negó una vez más ese rol: "Yo le seguí la parte neuroquirúrgica, mi incumbencia era esa".

Luque afirmó que los estudios del astro "eran normales" y dijo que la junta médica elaboró sus conclusiones con base en la autopsia del exfutbolista.

"El médico, cuando atiende, no tiene la autopsia en la mano", explicó Luque, quien dijo que el trabajo de la junta médica constó en "mirar hacia atrás y ver cómo podían justificar la autopsia".

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba un tratamiento domiciliario en una casa en las afueras de Buenos Aires, después de ser operado de un hematoma subdural en la cabeza.

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En otro momento de su testimonio, Luque respondió a las acusaciones sobre la presunta remoción del tratamiento de Maradona de un medicamento para la hipertensión poco antes de su muerte, y aseguró que el abandono de esa medicación se produjo en 2007.

Esa declaración contradice el testimonio de un cardiólogo que trató al ídolo dos meses y medio antes de su muerte y afirmó que en ese entonces tomaba una medicación para la hipertensión llamada Losartán.

Hacia el final de su alocución, el médico reconoció que hacia los últimos días de Maradona "estaba frustrado, porque ya no estaba pudiendo ayudarlo".

"Cuando vi que había un equipo de salud mental, de médicos, (pensé que) era mi momento para descansar de esa frustración, de no saber cómo manejar a un paciente alcohólico", declaró.

Este jueves estaba previsto que declarara el cirujano y médico legista Antonio José Maya, convocado por la defensa de Luque y que iba a inaugurar la producción de pruebas de la defensa, tras la finalización de los testigos de la acusación.

Sin embargo, los abogados de Luque explicaron al comienzo de la audiencia que el testigo había pedido posponer su declaración para leer un informe que consideraba necesario para su testimonio.

Puesto que no había otros testigos para la jornada, Luque declaró por décima vez.

Además de Luque, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.