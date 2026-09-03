Rusia cita a la embajadora noruega tras la detención de barco ruso

El buque detenido, señaló la Cancillería rusa en un comunicado, pertenece a uno de los departamentos del Servicio de Hidrometeorología y Vigilancia Ambiental de Rusia.

“Realizaba un viaje programado desde Murmansk hasta el asentamiento ruso de Barentsburg, transportando, entre otros, a empleados del trust Arktikugol y científicos”, agrega.

Moscú subrayó que ‘Profesor Molchanov’ también suministra provisiones esenciales a los pueblos rusos de Barentsburg y Pyramiden.

En opinión de Rusia, “en el contexto de las medidas restrictivas impuestas por Noruega en Svalbard (…) las organizaciones y los ciudadanos rusos que operan en el archipiélago se encuentran, de hecho, bajo bloqueo”.

"Tal discriminación contra los rusos constituye una violación directa por parte de Noruega del Tratado de Svalbard de 1920", afirmaron en Exteriores ruso.

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En Moscú prometieron hacer todo lo posible para lograr la liberación del buque detenido.

El barco fue detenido por las autoridades noruegas en el marco de un contencioso en el que la empresa energética ucraniana Naftogaz ha pedido embargar el navío.

Según informó en un comunicado el Gobernador de Svalbard, la detención del barco se produjo después de una decisión judicial tomada el lunes por el Tribunal del Distrito Nord Troms de Noruega.

A mediados de agosto el presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió que Rusia responderá “simétricamente” a la confiscación de los buques de su flota fantasma por parte de la UE y Occidente allí donde lo considere necesario.

“Estaremos obligados a responder simétricamente. Y no solo en los mismos mares en los que planifican sus ataques, sino donde nosotros lo consideremos necesario y oportuno, en cualquier lado, incluyendo la zona de responsabilidad de la Flota del Pacífico”, dijo durante su intervención, difundida por la televisión pública rusa.