Sheinbaum protesta por la deportación de más de 2.900 mexicanos de EE.UU. a Centroamérica

“No estamos de acuerdo. No hay razón para que envíen a connacionales a Centroamérica, algún país de Centroamérica. Ninguna razón”, afirmó Sheinbaum en su conferencia, en la que aseguró que su Gobierno ha manifestado su inconformidad a Washington.

El titular del INM, Sergio Salomón, explicó que la protesta mexicana se ha transmitido mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, mientras ambos gobiernos mantienen conversaciones para frenar esa práctica.

“Se ha hecho patente la inconformidad por parte del Gobierno Federal (...) y se ha venido trabajando de manera muy puntual para buscar que esa colaboración evite que se sigan mandando connacionales a Centroamérica”, indicó.

El funcionario precisó que México tiene registros de 2.900 mexicanos enviados a Guatemala y Honduras, así como de 20 trasladados a Costa Rica, aunque no desglosó cuántos correspondieron a cada uno de los dos primeros países.

Según explicó, cuando las autoridades mexicanas conocen estos traslados, la Cancillería activa a sus consulados para contactar a los deportados y coordinar su regreso al país.

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En los casos de Guatemala y Honduras, añadió, los mexicanos son trasladados por vía terrestre hacia la frontera sur, donde reciben una carta de repatriación y son incorporados a los servicios del programa México te Abraza.

Para los 20 connacionales enviados a Costa Rica, el retorno se realizó por vía aérea, con llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde reciben la misma atención.

El titular del INM también sostuvo que todas las personas deportadas a estos países "están ya en México".

Sheinbaum añadió que México mantiene acuerdos con los países centroamericanos receptores y que los consulados permanecen atentos para asistir a los connacionales cuando llegan.

“En el momento en que llegan los recibe el consulado y tenemos contratados vehículos para que puedan (...) venir de inmediato a México”, sostuvo.

La presidenta insistió en que, además de expresar su desacuerdo con Washington, la prioridad de su Gobierno es acelerar el retorno y la atención de los mexicanos deportados.