Taiwán planea destinar 4.600 millones de dólares adicionales a Defensa en 2026

En un comunicado publicado al término de la reunión semanal del gabinete, el Ejecutivo recordó que ya había presentado un presupuesto especial de Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (39.407 millones de dólares) para el período 2026-2033, el cual fue recortado en 470.000 millones de dólares taiwaneses (14.817 millones de dólares) por el Parlamento, actualmente controlado por la oposición.

"Sin embargo, la defensa nacional no puede quedar desatendida, por lo que los planes que figuraban originalmente en el estatuto especial -como los 'misiles antibalísticos tácticos de capa media' (conocidos como Strong Bow) y la instalación de municiones- se incorporan a esta ampliación presupuestaria", señaló el mismo comunicado.

Además, la iniciativa contempla financiación para adquirir, ya en 2027, más de 600 drones de vigilancia y reconocimiento costero, más de 40.000 drones de ataque costero y un primer lote de más de 100 pequeñas embarcaciones suicidas no tripuladas, todos ellos de "carácter urgente".

"La seguridad nacional no puede esperar, el presupuesto de Defensa no puede esperar y la autonomía en Defensa tampoco puede esperar", afirmó el primer ministro, Cho Jung-tai, en declaraciones recogidas en el texto.

Esta medida forma parte de un paquete de ampliación presupuestaria más amplio para el presente ejercicio, concretamente de 607.600 millones de dólares taiwaneses (19.155 millones de dólares), que asigna nuevos fondos para controlar las subidas en los precios de los combustibles, aumentar los subsidios sociales e incrementar los complementos retributivos del personal militar, funcionario y docente, entre otros.

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La última propuesta presupuestaria se presentó apenas una semana después de que el Parlamento aprobase una ley que contempla una financiación de 240.000 millones de dólares taiwaneses (7.566 millones de dólares) para la adquisición de drones militares a lo largo de seis años.

El proyecto, que salió adelante con el apoyo de los dos principales partidos de la oposición, prevé destinar cada año 40.000 millones de dólares taiwaneses (1.261 millones de dólares) del presupuesto anual del Gobierno central a la compra de estos aparatos, con prioridad para los de fabricación nacional.

Asimismo, el Legislativo dio luz verde en agosto al presupuesto del Gobierno para 2026, que ya incluía una partida específica de 63.400 millones de dólares taiwaneses (cerca de 2.000 millones de dólares) para la adquisición y el desarrollo de la industria de drones en un plazo de seis años.

Ante el creciente poderío militar de Pekín, Taipéi ha puesto mayor énfasis en las capacidades de "guerra asimétrica", priorizando sistemas como drones, misiles o minas navales frente a otros más tradicionales, como los tanques, los aviones de combate o los grandes buques de guerra.

De hecho, la creación de una amplia flota de drones se ha convertido en una de las principales prioridades defensivas de Taiwán, que ve en la experiencia de Ucrania un ejemplo claro de cómo emplear la tecnología para hacer frente a un enemigo con capacidades militares superiores.